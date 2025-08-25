براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۶ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، دوشنبه سوم شهریور در شادگان روی عدد ۱۸۴، بندر ماهشهر ۱۶۶، دشت آزادگان ۱۵۸، هندیجان ۱۵۶، اندیمشک ۱۵۵ AQI قرار گرفت و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار گرفت.

در این مدت هوای شهر‌های رامهرمز ۱۴۲، اهواز ۱۲۹، امیدیه ۱۲۵، شوش ۱۲۴، دزفول ۱۰۹، بهبهان ۱۰۸ AQI را نشان می‌دهد که گویای نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شهر‌های آبادان، آغاجاری، باغملک، دهدز، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفت و اندیکا تنها شهرستان با هوای پاک در استان خوزستان است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.