معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی متعهد هر میزان زمین که برای مسکن و توسعه شهری لازم است، تامین شود تا مردم بتوانند صاحبخانه شوند و مالکیت آنها پایدار باقی بماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ غلامرضا کاظمیان در سفر به خراسان شمالی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: هفته دولت یادآور شهیدانی است که با خون خود تداوم و عزت نظام را تضمین کردند و همه ما باید در تاسی از آموزههای آنها در خدمت مردم باشیم و کارها را به بهترین شکل پیش ببریم.
وی تاکید کرد: طرحهای مسکونی که به بهرهبرداری میرسند، باید دارای زیرساخت کامل باشند و تنها ساخت بنا کافی نیست.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه شهری و مسکن باید همزمان پیش رود و همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر همراهی کنند تا توسعه متوازن شهری تحقق یابد.
خراسان شمالی در حوزه ارتباط پذیری شرایط مطلوب ندارد
کاظمیان در ادامه با اشاره به اهمیت زیرساختهای حملونقل تاکید کرد: ارتباطپذیری مناسب، نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش رفاه مردم دارد و وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با همکاری سایر دستگاهها، مشکلات موجود در جادهها، راهآهن و حملونقل هوایی خراسان شمالی برطرف شود.
وی گفت: خراسان شمالی در حوزه ارتباط پذیری شرایط مطلوب ندارد در حوزه جاده، راه آهن و فرودگاه مشکلاتی وجود دارد که باید با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوعات را حل کرد.
کاظمیان عنوان کرد: لازم است همه دستگاهها و سازمانها برای رفع این مسائل همکاری کنند. تقویت مسیرهای پروازی و زیرساختهای راهآهن میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تسهیل رفتوآمد مردم ایفا کند.