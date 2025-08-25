پخش زنده
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی تعداد ۱۰۵ محکوم مالی جرائم غیر عمد در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد علی شاه حسینی گفت: تعداد ۱۰۵ محکوم مالی جرائم غیر عمد به همت ستاد مردمی دیه و با مشارکت نیکوکاران یزدی در ۵ ماهه نخست سال جاری از زندانهای استان یزد آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته است.
شاه حسینی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده مبلغ ۲۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومان مبلغ ۱۹۰ میلیارد تومان تامین شده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمکهای خیران و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانکهای عامل مبلغ ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری واریز شده و زمینه آزادی این ۱۰۵ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شده است.
وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: ۷۷ مددجو مربوط به محکومان مالی، ۲۵ محکوم مربوط به پرداخت مهریه و ۲ مددجو مربوط به نفقه و ۱ مددجو محکوم پرداخت حادثه کارگاهی بودند.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان یزد، ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه کارکنان و اعضای کمیته صلح و سازش این ستاد گفت: از این تعداد آزادی ۲۵ مددجو با مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ مبلغی و ۸۰ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمکهای خیران و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانکهای عامل از زندان آزاد شدند که ۱۲ مددجو زن و ۹۳ مددجو مرد بودند.
وی، در ادامه ضمن تقدیر از همکاری ویژه صدا وسیما و شهرداری یزد در خصوص اجرای پویش ماه محرم و صفر این ستاد مردمی، گفت: در سال جاری پویشهای هر هیئت آزادی یک زندانی در ایام ماه محرم اجرا شد که با اجرای این پویش ۱۵ زندانی با اجرای این پویش از زندانهای استان یزد آزاد شدند و پویش قدم قدم تا آزادی نیز به مناسبت ماه صفر در استان یزد اجرا شد که با اجرای این پویش نیز تعداد ۱۰ مددجو جرائم غیر عمد از زندانهای استان یزد آزاد شدند.
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، ضمن تقدیر و تشکر از خبرگزاریها، نشریات و شبکههای مجازی در اطلاع رسانی در خصوص کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد گفت: در نظر داریم تا با تولید تیزرهای پیشگیرانه و فرهنگ سازانه و انتشار آنها در صدا وسیما و شبکههای مجازی و همینطور بازخوانیهای پروندههای مددجویان مشمول کمک این ستاد مردمی در راستای کاهش ورود افراد با جرائم غیر عمد به زندان قدم برداریم، زیرا بر این باوریم که پیشگیری بهتر از درمان است.
شاه حسینی گفت: تنها مرجع رسیدگی رسمی به آزادی زندانیان غیر عمد ستاد دیه است که نیکوکاران و خیران همواره میتوانند با حضور در این ستاد مردمی کمکهای خود را برای مشارکت در آزادی این زندانیان اهدا کنند و شماره تلفن ۳۶۲۹۸۲۰۰ روابط عمومی ستاد دیه استان یزد نیز برای پاسخگویی به سوالات خیران و مردم نیکوکار پیشبینی شده است.