وزیر آموزش و پرورش در دومین روز هفته دولت، هزار میلیارد تومان طرح را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدرسه ۱۸ کلاسه پاسداران با ۷۰ میلیارد تومان و زمین چمن مصنوعی اردوگاه دانش آموزی شهید بابایی با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، اولین طرحهایی بود که افتتاح شد.
نماینده دولت در ادامه به بوستان ملی باراجین رفت تا مجتمع تفرجگاهی و مخازن ذخیره آب شهدای غواص را با ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری، افتتاح کند.
مخازن ذخیره آب با هدف مهار سیلابها و آبیاری فضای سبز اجرا شده است.
صنعت هم از طرحهای امروز سهم مهمی داشت.
طرح توسعه شرکت نیرو تهویه با ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری و ایجاد ۸۰۰ شغل جدید و صنایع ایران با ۲۵۱ میلیارد تومان سرمایهگذاری برای تولید بدنه خودرو و ایجاد ۳۷۴ شغل، به بهره برداری رسید.
حضور در جسله شورای آموزش و پرورش و دیدار با فرهنگیان هم از برنامههای عصر امروز علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش است.