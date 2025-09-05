به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محسن احمدی گفت: این طرح در زمینی به مساحت چهار هزار و ۳۰۰ متر و زیربنای ۱۰ هزار و ۲۰۰ متر مربع در سه طبقه احداث می شود.

احمدی افزود: این پارکینگ ظرفیت توقف ۲۶۰ خودرو را دارد.

به گفته احمدی این پارکینگ علاوه بر پارکینگ خودروهای شخصی دارای پایانه اتوبوس ها و تاکسی های درون شهری و بخش اداری مدیریت حمل و نقل شهرداری نیز هست.

احمدی افزود: تاکنون برای ساخت این پارکینگ ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه شده و تا پایان کار به ۱۹۰ میلیارد تومان هم خواهد رسید.