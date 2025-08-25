دبیر کارگروه توسعه صنایع خلاق معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در پایتخت‌ها و شهر‌های بزرگ کشور‌های پیشرفته، ۱۰ درصد کل مشاغل به صنایع خلاق اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما: محمدحسین آشتیانی امروز در دومین رویداد صنایع خلاق فرهنگی که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، با اشاره به اهمیت صنایع خلاق در اقتصاد جهانی اظهار کرد: طبق آخرین گزارش‌ها، صنایع خلاق در کشور‌های مختلف جهان به‌ویژه اروپا، سهمی چشمگیر در اشتغال و توسعه فرهنگی دارند؛ به‌طوری‌که در کلان‌شهر‌ها و پایتخت‌های کشور‌های پیشرفته، حدود ۱۰ درصد مشاغل به این حوزه اختصاص یافته است.

وی افزود: بر اساس آمار اتحادیه اروپا، صنایع خلاق تاکنون بیش از ۸ میلیون شغل در کشور‌های اروپایی ایجاد کرده و علاوه بر جنبه اقتصادی، به‌عنوان یک عنصر هویتی و فرهنگی برای این کشور‌ها شناخته می‌شود.

دبیر کارگروه توسعه صنایع خلاق با بیان اینکه این صنایع در بسیاری از کشور‌ها به‌عنوان موتور محرک اقتصاد عمل می‌کنند، ادامه داد: با وجود بحران‌هایی همچون پاندمی کرونا و جنگ اوکراین، صنایع خلاق اروپا و روسیه همچنان رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. به‌طور مشخص، سهم صنایع خلاق در اقتصاد روسیه طی سال ۲۰۱۹ به ۴ تا ۴.۱ درصد رسید که به گفته کارشناسان، نقش مهمی در نجات اقتصاد این کشور در شرایط جنگ اقتصادی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: روسیه حتی به دنبال استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در حوزه طراحی، متریال و پشتیبانی استارتاپ‌ها بود، اما این همکاری‌ها به دلایلی محقق نشد.

آشتیانی گفت: آفریقا به‌ویژه کشور‌های نیجریه و آفریقای جنوبی در حوزه سینما و مد به قطب‌های نوظهور صنایع خلاق تبدیل شده‌اند. صنعت سینمای نیجریه نه‌تنها در داخل این کشور، بلکه در کشور‌های دیگر نیز به سرمایه‌گذاری گسترده منجر شده و وزارت گردشگری و توسعه صنایع خلاق نیجریه در سال ۲۰۲۳ به‌طور رسمی تأسیس شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر سینما، صنعت مد در نیجریه و آفریقای جنوبی نیز رشد چشمگیری داشته است؛ به‌طوری که ارزش سالانه صنعت مد نیجریه حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت ایران تصریح کرد: در گذشته، تنها صادرات فرش ایران سالانه حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری داشت؛ اما امروز این رقم به کمتر از ۲۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ برخی حتی آن را کمتر از ۱۵ میلیون دلار برآورد می‌کنند. این آمار نشان‌دهنده ضعف جدی ما در بهره‌برداری از ظرفیت صنایع خلاق است.

وی تأکید کرد: امیدواریم با همکاری نهاد‌هایی مانند ستاد صنایع خلاقیت ریاست‌جمهوری و پارک‌های علم و فناوری، بتوانیم توسعه صنایع خلاق در کشور را تسریع کرده و بار دیگر جایگاه ایران را در صادرات جهانی ارتقاء دهیم.