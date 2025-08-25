ماه ربیع الاول سومین ماه از ماه‌های قمری و از ماه‌های فرخنده برای شیعیان است.

ربیع‌الاول، بهاری‌ترین ماه‌های خدا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ربیع الاول آمد تا آثار رحمت الهی و ذخایر برکات خداوندی بار دیگر برای مسلمانان جلوه گر شود و انوار جمال الهی بر زمین و زمینیان بتابد.

ربیع الاول ماه جشن و سرور اهل البیت (علیهم السلام)، است ماهی که در آن مسلمانان به یمن ولادت سفیر وحدت و مهربانی به جشن و مولودی خوانی می‌پردازند و مولود برترین برکت‌ها و زیباترین نور‌ها را جشن می‌گیرند.

وقایع مهمی، چون میلاد مبارک پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام صادق (ع)، هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه، رخداد واقعه عظیم «لیلة المبیت»، شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت پربرکت حضرت بقیة اللّه (عج) در این ماه رخ داده است.

اعمال مختص این ماه

روز اوّل

علما گفته‌اند مستحب است، به شکرانه هجرت موفّقیت‌آمیز رسول خدا (ص) این روز را روزه بگیرند و صدقه و انفاق و احسان نمایند، و همچنین زیارت آن بزرگوار، در این روز مناسب است.

روز دوازدهم

در این روز دو رکعت نماز مستحب است که در رکعت اوّل بعد از حمد، سه مرتبه سوره «قل یا ایّها الکافرون» و در رکعت دوم بعد از حمد، سه مرتبه سوره «توحید» خوانده شود.

روز هفدهم

این روز ولادت رسول خدا (ص) و همچنین میلاد امام صادق (ع) است و روز بسیار مبارکی و دارای اعمالی است:

غسل؛ به نیّت روز هفدهم ربیع الاوّل

روزه؛ که برای آن فضیلت بسیار نقل شده است، از جمله در روایاتی از ائمّه معصومین (ع) آمده است: کسی که این روز را روزه بدارد، خداوند برای او ثواب روزه یکسال را مقرّر می‌فرماید.

دادن صدقه، احسان نمودن و خوشحال کردن مؤمنان و به زیارت مشاهد مشرّفه رفتن.