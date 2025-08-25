پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: دریاچه ارومیه با انجام اقدامات نرم افزاری مستمر، قابل احیاست و این امر جز با مشارکت مردم و هم افزایی بین مردم و دولت محقق نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جباری در حاشیه بازدید جمعی از خبرنگاران استان از تالاب سولدوز شهرستان نقده گفت:در سالهای اخیر اعتبارات خوبی در پروژههای سخت افزاری احیا دریاچه هزینه شده است، اما امروز در ادامه این اقدامات نیازمند برنامههای نرم افزاری هستیم که به شکل مستمر اجرایی شوند و بدین ترتیب دریاچه ارومیه میتواند به مرور احیا شود.
وی مدیریت آب در حوضه آبریز را مهمترین مولفه در احیای دریاچه ارومیه دانست و افزود: امروز شرایط اقلیمی و منابع آبی ما مانند ۳۰ سال گذشته نیست، با تغییرات اقلیمی مانند افزایش دما و کاهش قابل توجه بارندگی در این حوضه مواجه هستیم و میبایست در الگوهای مصرف آب بازنگری و اصلاح صورت گیرد که مهمترین آن اصلاح الگوی کشت است بدین ترتیب که هم از کاشت محصولات پر آب بر تا حد ممکن خودداری شود و هم آبیاری محصولات به شیوههای نوین انجام گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به وجود ۴۰ تالاب فصلی و دائمی در آذربایجان غربی گفت: بخشی از این تالابها فصلی و تعدادی نیز دائمی هستند که در سالهای اخیر که دریاچه ارومیه با کاهش سطح آب مواجه بوده است نقش مهمی به عنوان زیستگاههای پشتیبان برای حیات وحش و زیستمندان پارک ملی دریاچه ارومیه ایفا میکنند.
وی در پایان نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه را در بهبود وضعیت محیط زیست استان بسیار مهم دانست و افزود: بر این باوریم که به هر میزان آگاهی عمومی در حوزه محیط زیست افزایش یابد، حرکت جامعه به سمت توسعه پایدار تسهیل خواهد شد که در آن ورود آسیب به منابع طبیعی و ملی مان به حداقل میرسد.