شهردار تهران در نشستی با مدیران معاونت مالی و اقتصاد شهری، ضمن دریافت گزارش عملکرد و برنامههای آتی، سیاستهای موثر بر بهبود کیفیت ارائه خدمات به شهروندان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست، «شهردار تهران»، «معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری»، «مدیران کل حوزه معاونت» و «مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه» و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، حضور داشتند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در این نشست راهاندازی سامانه جامع املاک و اسکان شهرداری تهران را عامل افزایش شفافیت، صیانت از داراییهای شهر و تسریع در خدمترسانی به شهروندان برشمرد و گفت: پیشگیری از بروز هرگونه اختلال و خرابکاری در عملکرد سامانههای خدمترسان، نیازمند ملاحظات و کنترلهای لازم است که باید در فرآیند طراحی و راهاندازی سامانه املاک شهرداری تهران نیز به آن توجه شده و پیشبینیهای لازم صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ایجاد کاربردهای متعدد در پروژههای شهری، بر اهمیت رعایت دستورالعملهای پدافند غیرعامل و همچنین تعریف و طراحی پروژهها، مبتنیبر نیاز شهروندان و نیازسنجی آتی شهر اشاره کرد.
زاکانی بر اهمیت ایجاد کارگروههایی متناسب با نیازهای شهروندان و اقتضائات تهران نیز تأکید کردو گفت: پروژهها باید در راستای ایجاد آرامش شهروندان و خدمت به مردم تعریف و به سرعت عملیاتی شوند.
به گفته شهردار تهران، باید مولدسازی داراییها و ظرفیتهای مدیریت شهری برای استفاده چند جانبه از اموال، املاک و داراییهای شهر در اولویت قرار بگیرد و با مشارکت شهروندان و استفاده از طرحهای نوین مولدسازی، معماری، هویت و چهره شهر ارتقاء پیدا کند.