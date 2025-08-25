پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مناطق کمبرخوردار و سخت گذر خوزستان به فناوری تله کاردیولوژی و احیای پیشرفته تجهیز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی در دوره آموزشی استفاده از دستگاه تله کاردیوگرافی و احیای پیشرفته و تجهیزات پزشکی در مرکز بهداشت ملاثانی که به صورت همزمان برای ۲۳ شهرستان دیگر به صورت برخط و با هدف ارتقای سطح توانمندی کارکنان و بهبود کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی برگزار شد، با تشریح گذر بار بیماریهای از واگیر به غیر واگیر اظهار کرد: بیماریهای قلبی عروقی به عنوان یکی از ۴ علل عمده مرگ در کشور و به ویژه خوزستان محسوب میشوند و فناوری تله کاردیولوژی، یک فناوری نوین در تشخیص و درمان بیماریهای قلبی و یک روش پزشکی است که از طریق ارتباط از راه دور برای تشخیص و درمان بیماریهای قلبی استفاده میکند.
وی افزود: این فناوری انقلابی در دسترسی به مراقبتهای تخصصی قلبی، بهویژه برای بیماران در مناطق کمبرخوردار و دور از دسترس ایجاد کرده است که بهطور خاص بر تشخیص و مدیریت بیماریهای قلبی تمرکز دارد؛ این فناوری شامل انتقال دادههای الکتروکاردیوگرافی (ECG) از راه دور برای تفسیر توسط متخصصان قلب است.
دکتر شریفی ادامه داد: بیماریهایی که با تله کاردیولوژی مدیریت میشوند، شامل بیماریهای قلبی_عروقی حاد و مزمن، آریتمیهای قلبی، نارسایی احتقانی قلب، ایست قلبی ناگهانی و سکتههای حاد قلبی است.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان درباره مزایای تله کاردیولوژی، گفت: بهرهمندی از مراقبتهای تخصصی و امکان دسترسی بیماران در مناطق دورافتاده به متخصصان قلب، تشخیص سریعتر و کاهش زمان تشخیص و شروع بهموقع درمان، بهویژه در موارد اورژانسی مانند سکته قلبی، پایش مداوم و امکان نظارت طولانیمدت بر عوامل خطر بیماریهای قلبی مانند فشار خون بالا، کاهش هزینهها و مقرون بهصرفهتر بودن این روش در مقایسه با روشهای سنتی و کاهش نیاز به مراجعات حضوری، بهبود کیفیت مراقبت و افزایش دقت تشخیص و مدیریت بهتر بیماران قلبی و همچنین کارایی بیشتر در تشخیص آریتمی از جمله مزایای تله کاردیولوژی است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان تصریح کرد: تله کاردیولوژی با استفاده از فناوریهای ارتباطی پیشرفته، تحولی چشمگیر در تشخیص و مدیریت بیماریهای قلبی ایجاد کرده و با افزایش دسترسی به مراقبتهای تخصصی، بهبود کیفیت تشخیص و کاهش هزینهها، نقش مهمی در نظام سلامت داشته است؛ بنابراین انتظار میرود این فناوری در شهرستانهای حوزه زیر پوشش دانشگاه و مناطق دور از دسترس، بیش از پیش توسعه یابد.
عبداللهی، مدرس این دوره آموزشی، آموزشهای ضروری در خصوص راهاندازی و نحوه استفاده از دستگاه تلهکاردیوگراف را به همه پزشکان و کارشناسان تجهیزات پزشکی حوزه بهداشت ارائه نمود و سپس نکات مهم در عملیات احیای پیشرفته قلبی و ریوی و اهمیت نگهداشت و نحوه استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی اتاق احیا را به صورت جامع و کاربردی آموزش داد.