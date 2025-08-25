پخش زنده
فرماندار رزن از ایجاد شهرک صنفی صنعتی برای رفع مشکل قطعه سازان لاستیکی خودرو روستای ماهنیان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستای ماهنیان رزن یکی از جمله روستاهای بدون بیکار استان همدان بوده که در کنار اشتغال به کشاورزی و دامپروری، بیش از ۵۰ سال است که در زمینه تولید قطعات لاستیکی خودروهای سبک و صنعتی و جلوبندی خودرو نیز فعالیت دارد.
اشتغال اهالی این روستا در زمینه تولید قطعات لاستیکی خودروهای سبک موجب شده که در این روستا فرد بیکاری وجود نداشته باشد و حتی بانوان و فرزندان هر خانواده نیز در منزل بهصورت غیرمستقیم در این شغل در زمینه بستهبندی و دورچینی قطعات تولید شده کارگاههای سطح روستا فعالیت داشته باشند.
فرماندار رزن با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات واحدهای قطعه سازی خودرو در روستای ماهنیان رزن موضوع نابسامانی و پراکندگی این واحدها بوده است، بیان کرد: برای ساماندهی این واحدها به عنوان یکی از مطالبات چندین ساله قطعهسازان خودرو در روستای ماهنیان بخشی از شهرک صنعتی رزن در اختیار این واحدها قرار گرفت.
فرهاد جهانیان تصریح کرد: ایجاد شهرک صنفی صنعتی یکی از مصوباتی بوده که با راهاندازی این شهرک در قسمتی از شهرک صنعتی رزن مشکل قطعه سازان لاستیکی خودرو ماهنیان رفع شد.
وی افزود: یک زون از این شهرک صنعتی به شهرک صنفی صنعتی اختصاص پیدا کرده و زمینهای آماده در قطعات کوچک با زیرساختهای لازم آماده شده تا در اختیار قطعه سازان و صنایع کوچک قرار دهیم.
جهانیان ادامه داد: هر واحدهایی که تقاضای زمین در این شهرک صنفی صنعتی داشته باشد زمین لازم با زیرساختهای مورد نیاز آب و برق و گاز وسایر خدمات زیرساختی دیگر در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این زمینها با زیرساختهای لازم در شهرک صنفی صنعتی واقع در شهرک صنعتی رزن با کمک شرکت شهرکها در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
فرماندار رزن بیان کرد: این برنامه از مصوبات استاندار همدان بود که به نتیجه رسید و با به نتیجه رسیدن این مصوبه مشکل پراکندگی واحدهای قطعه سازی روستای ماهیان رفع شد.
جهانیان اضافه کرد: همچنین درحریم شهر دمق نیز ایجاد شهرک صنفی صنعتی کارهای ابتداییان انجام شد و در مرحله نهایی است.