وزیر ورزش و جوانان درگذشت رضا سوخته سرایی پیشکسوت کشتی ایران را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،رضا سوختهسرایی دارنده دو نشان نقره قهرمانی کشتی جهان شب گذشته در سن هفتاد وشش سالگی دار فانی را وداع گفت.
این پهلوان ارزنده کشتی ایران سه نشان طلا و یک نقره بازی های آسیایی را نیز در کارنامه دارد.
احمد دنیامالی در پیامی درگذشت پهلوان رضا سوختهسرایی، از قهرمانان خوشنام کشتی آزاد و فرنگی ایران را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیمانا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت زندهیاد رضا سوختهسرایی، پهلوان نامآشنا و از قهرمانان پرافتخار کشتی ایران، مایه تأسف و اندوه فراوان شد. ایشان از مفاخر ورزش کشور و از چهرههای ماندگار بازیهای آسیایی بودند که نامشان همواره با عزت و صلابت در تاریخ ورزش ایران به یاد خواهد ماند.
این قهرمان فقید، در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی پرچم میهن عزیزمان را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآورد و رقابتها و رفاقتهای ارزشمندش با زندهیاد علیرضا سلیمانی، بخشی ماندگار از فرهنگ پهلوانی و ورزش ایران به شمار میرود.
سوختهسرایی با وجود دستاوردهای درخشان ورزشی، به دلیل همزمانی دوران قهرمانیاش با جنگ تحمیلی، از حضور در میدان المپیک محروم ماند؛ اما بدون تردید در آن آوردگاه بزرگ نیز میتوانست برای کشور افتخارآفرینی کند. با این حال، نام او در کنار پهلوان باشی علیرضا سلیمانی، برای همیشه با غرور و عزت گره خورده است.
اینجانب ضایعه اندوهبار فقدان این پهلوان بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه کشتی و ملت شریف و ورزشدوست ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن قهرمان خوشنام، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان گرامی صبر و سلامتی مسألت دارم.