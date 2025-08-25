پخش زنده
برای گرامیداشت هفته بسیج کارمندی، سازمان بسیج ادارات خوزستان، بیش از ۲۰۰ برنامه عمومی و بالغ بر ۳۰۰ ویژهبرنامه فرهنگی، اجتماعی، جهادی و معنوی را در استان اجرا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان خوزستان با اشاره به اهمیت جایگاه قشر کارمندی در منظومه بسیج، در تشریح برنامههای هفته بسیج ادارات و کارمندان اظهار داشت: در راستای گرامیداشت هفته بسیج قشر کارمندی، سازمان بسیج ادارات استان خوزستان با برنامهریزی دقیق و هدفمند، مجموعهای گسترده از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، جهادی و معنوی را در دستور کار قرار داده است که شامل بیش از ۲۰۰ برنامه عمومی و بالغ بر ۳۰۰ ویژهبرنامه در سطح استان خواهد بود.
سرهنگ پاسدار محمد صالح جمالی با تأکید بر نقشآفرینی کارمندان بسیجی در عرصههای مختلف خدمترسانی، عنوان کرد: درخصوص برنامه متمرکز این هفته، مراسمی با حضور فرمانده محترم سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان، استاندار محترم و جمعی از مسئولان و کارمندان بسیجی، به صورت ویژه در شهر اهواز برگزار خواهد شد که نمادی از همافزایی و انسجام درونی بسیج ادارات استان است.
سرهنگ جمالی در رابطه با محورهای اجرایی این برنامهها تصریح کرد: برپایی نمایشگاههای فرهنگی و تخصصی، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ادارات، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، تجلیل از ایثارگران و همچنین تقدیر از کارمندان نمونه و بانوان بسیجی از جمله برنامههای شاخص این هفته به شمار میروند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات جهادی و خدماترسانی، خاطرنشان کرد: در این هفته، اجرای میزهای خدمت در ادارات، اعزام اردوهای جهادی به مناطق محروم، برگزاری رزمایش کمکهای مؤمنانه و اجرای طرح نذر خون با مشارکت کارمندان بسیجی در سازمان انتقال خون، از جمله فعالیتهایی است که با هدف تقویت روحیه ایثار و همدلی در میان کارکنان بسیجی صورت خواهد گرفت.
سرهنگ جمالی با تأکید بر اینکه این برنامهها در راستای تبیین نقش مؤثر بسیج در عرصههای اداری، فرهنگی و اجتماعی طراحی شدهاند، تصریح کرذ: امید است با اجرای این برنامهها، جلوهای باشکوه از ایمان، تعهد و خدمت صادقانه در سنگر کارمندی به نمایش گذاشته شود و الگویی الهامبخش برای سایر اقشار جامعه باشد.