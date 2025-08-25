به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: عملیات توسعه شبکه فیبرنوری مخابرات در شهرستان کارون با تلاش کارشناسان حوزه دسترسی شبکه و پس از طراحی، طی کردن مراحل انتخاب پیمانکار و رعایت استاندارد‌های فنی طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش کیفیت خدمات و تحقق اهداف دولت هوشمند در حال اجراست.

وی افزود: این طرح شامل حفاری، کابل‌گذاری فیبرنوری، اجرای فیبر اختصاصی برای ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها، و اتصال دکل‌ها و سایت‌های همراه اول فاز ۹ توسعه ارتباطات سیار است.

فلاح زاده ادامه داد: با اجرای این طرح، زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پایدار و پرسرعت فراهم شده و تحول قابل توجهی در حوزه خدمات بانکی، دولتی و ارتباطات سیار در مناطق شهری و روستایی ایجاد می‌شود.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان این طرح را گامی مؤثر در مسیر توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقای کیفیت اینترنت، تلفن همراه و طرح‌های پایش تصویری دانست.