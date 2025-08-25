پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به شرایط خشکسالی گفت: عملیات مقابله با گرد و غبار در کانونها باید با جدیت اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلی نژاد با اشاره به وضعیت کانونهای گرد و غبار خوزستان اظهار کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و خشک شدن کانونهای گرد و غبار، لازم است عملیات مقابله با گرد و غبار در کانونها با جدیت اجرایی شود.
وی افزود: برنامه جامع مقابله با گرد و غبار استان خوزستان سال ۱۴۰۳ به منظور اجرای پروژههای مؤثر و تأثیر گذار در مقابله با گرد و غبار تصویب شده و در این برنامه تکالیف دستگاههای اجرایی مشخص شده است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر لزوم بازنگری و بروز رسانی در اجرای این برنامهها عنوان کرد: همه دستگاههای ذیربط موظف به همکاری در این عملیات هستند.
قلینژاد عنوان کرد: ۱۵ دستگاه اجرایی مرتبط با گرد و غبار مشخص شده است که در بازنگری برنامه مقابله با گرد و غبار، وظایف جدیدی برای این دستگاهها تعریف خواهد شد.