در هفته دولت، ۲۳۷ طرح هادی و آسفالت معابر و ۳ هزار واحد مسکونی مقاوم سازی و بهسازی شده روستایی به همت بنیاد مسکن در استان زنجان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه، طرح هادی و آسفالت معابر با اعتبار ۱۲۴ میلیارد تومان با مشارکت دهیاری‌ها به بهره برداری می‌رسد گفت: مقاوم سازی ۳ هزار واحد مسکونی نیز با استفاده از تسهیلات طرح ویژه مقاوم سازی با اعتباری بالغ بر ۱۰۵۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

خواجه ای افزود: در این ایام، ۱۹ طرح عمران روستایی و ۱۴ طرح بهسازی و مسکن روستایی در شهرستان‌های استان بصورت نمادین افتتاح می‌شود، که برای این طرح ها اعتباری بیش از ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن با اشاره به اینکه، با افتتاح ۳ هزار واحد مقاوم‌سازی‌شده جدید، میزان مقاوم‌سازی به ۶۲ درصد در استان زنجان افزایش خواهد یافت، تاکید کرد: این امر نشان‌دهنده‌ی حرکت مستمر و هدفمند بنیاد مسکن در راستای تأمین امنیت سکونتی برای روستاییان است.

خواجه‌ای، میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان را ۶۹ درصد دانست و افزود: طرح هادی در ۴۸۸ روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان، اجرا شده و همچنین برای ۶۷ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز طرح هادی تهیه شده است.