به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: در این مسابقات ساغر سلیمانی، عسل شریفی، یسنامنصوری، النا محبی از هفشجان حائز نشان طلا شدند.

حسین زمانی افزود: همچنین کیانا فتحی، مهساقلی زاده، زهرافتحی، آتناجعفری، فاطمه توکل زاده، فاطمه صدیقی، غزل حق پرست، نرجس خدابخشی، فائزه خدابخشی، دیانا فتحی، ستایش افسانه، آنیتاربیعی، درساصادقی، سونیا اسماعیلی مدال طلای این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

به گفته وی: در این رقابت‌ها فاطمه صالحی، مبینا بشیری، زهرا رام نشان نقره و باران ارذانش به نشان برنز دست یافتند.

سرپرست ورزش و جوانان استان افزود: درمسابقات کشوری کاراته دو هزار شرکت کننده حضور داشتند.