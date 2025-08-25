مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: ۷۰۰ قطعه زمین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان آماده تحویل است و در مرحله نهایی دریافت اسناد تفکیکی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سیدعلی میرکریمی گفت: فرق طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با مسکن ملی در این است که در طرح جوانی جمعیت تا زمان صدور سند تفکیکی تک‌برگ برای زمین، اجازه نامزد کردن اراضی برای اعضا وجود ندارد، زیرا پس از تسویه زمین، سند باید به نام فرد منتقل شود.

وی افزود: در استان ۱۳ هزار خانواده شامل سه فرزند و بیشتر مشمول طرح جوانی جمعیت هستند و تاکنون هزار و ۲۳۱ قطعه زمین تامین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان با بنیاد مسکن روستایی توافق کرده است تا بخشی از طرح در اراضی سازمان اراضی ملی مسکن در حریم شهر‌ها الحاقات مناسبی داشته باشد و از این اراضی برای جوانی جمعیت استفاده شود.

امکان تحویل زمین در شهر محل تولد والدین

میر کریمی تاکید کرد: متقاضیانی که در شهر‌های بزرگ نمی‌توانند زمین دریافت کنند، می‌توانند در شهر محل تولد پدر یا مادر درخواست دهند.

براساس آیین‌نامه ماده چهار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد آنها پس از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ متولد شده باشد، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان همچنین از افتتاح ۲ هزارو ۱۸۵ واحد مسکن ملی در هفته دولت خبرداد.