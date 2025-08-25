پخش زنده
جشنواره تابستانی کیش همزمان با آغاز ماه ربیعالاول در قالب اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: آیین افتتاحیه جشنواره تابستانی امشب ساعت ۲۰ در بازار پردیس ۲ برگزار خواهد شد.
مسافران و گردشگران می توانند با تهیه کارت بانکی مخصوص جشنواره از اعتبار خرید به مبلغ ۱۵ میلیون تومان برخوردار شوند.
نخستین دوره مسابقات تنیس فوتبال پیشکسوتان کشور در کیش از امروز و از ساعت ۱۵ تا ۲۲ امروز در ورودی B مجتمع تجاری میکامال برگزار میشود.
علاقمندان برای دریافت کارت شناسایی برای تماشای مسابقات با شماره ۰۹۱۸۲۷۸۶۴۷۱ هماهنگ شوند.