جشنواره تابستانی کیش همزمان با آغاز ماه ربیع‌الاول در قالب اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی آغاز شد.

آغاز جشنواره تابستانی با برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در کیش

آغاز جشنواره تابستانی با برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: آیین افتتاحیه جشنواره تابستانی امشب ساعت ۲۰ در بازار پردیس ۲ برگزار خواهد شد.

مسافران و گردشگران می توانند با تهیه کارت بانکی مخصوص جشنواره از اعتبار خرید به مبلغ ۱۵ میلیون تومان برخوردار شوند.

نخستین دوره مسابقات تنیس فوتبال پیشکسوتان کشور در کیش از امروز و از ساعت ۱۵ تا ۲۲ امروز در ورودی B مجتمع تجاری میکامال برگزار می‌شود.

علاقمندان برای دریافت کارت شناسایی برای تماشای مسابقات با شماره ۰۹۱۸۲۷۸۶۴۷۱ هماهنگ شوند.