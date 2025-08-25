پخش زنده
طی یک سال گذشته، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف توسعه و تنوع صندوقهای سرمایهگذاری، اقدام به طراحی و اصلاح گسترده صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه کرد. این اقدامات در دولت چهاردهم عملیاتی شده و گام مهمی در ارتقای کارایی و جذابیت بازار سرمایه برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از جمله این اقدامات میتوان به تدوین ساختار کلی صندوق سرمایهگذاری تامین مالی خصوصی، صندوق سرمایهگذاری وقف سهام و صندوق سرمایهگذاری در ابزار مشتقه اشاره کرد. همچنین اصلاح اساسنامه صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات به منظور تسهیل فرایند افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایهگذاری مختلط تضمین با قابلیت ابطال واحدهای سرمایهگذاری ممتاز نوع دوم، انجام شده است.
علاوه بر این، ارائه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایهگذاری با ویژگی نیکوکارانه و ساختار قابل معامله، و طراحی و راهاندازی اولین صندوق سرمایهگذاری در بورس انرژی (شامل گواهی سپرده حاملهای انرژی و گواهی صرفهجویی انرژی) از دیگر دستاوردهای دولت چهاردهم در این حوزه به شمار میرود.