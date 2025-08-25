به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش گفت:میانگین عملکرد انگور در این شهرستان به طور متوسط ۵ تن در هکتار است.

گودرز بهرامیان افزود: ارقام کشت شده از انواع مختلف مثل فلیم، شاهانی، یاقوتی و سلطانی بوده و روش آبیاری آنها به صورت نواریست که از روش‌های کم آب بر است.

وی اضافه کرد:با توجه به تغییرات اقلیمی و گرم‌تر شدن هوا، توسعه کشت انگور می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای سایر باغات در شهرستان شوش مورد توجه قرار گیرد.