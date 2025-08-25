پخش زنده
به مناسبت هفته دولت، مراسم عطر افشانی مزار شهدای گرانقدر در گلزار شهدای اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور استاندار خوزستان، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان، مراسم غبار روبابی و عطر افشانی مزار شهدای گرانقدر در گلزار شهدای اهواز برگزار شد.
در این مراسم سید محمد رضا موالی زاده، استاندار خوزستان، مدیران کل و کارکنان دستگاههایی اجرایی با حضور در یادمان سرلشکر شهید علی هاشمی و مزار شهیدان سرفراز دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و جنک ۱۲ روزه ضمن ادای احترام به این شهیدان گرانقدر بر ادامه راه حماسه سازان وطن تاکید کردند.
این مراسم با حضور مسئولان و کارکنان دستگاههای اجرایی در شهرهای مختلف استان برگزار شد.