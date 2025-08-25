به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود: تبیین مسائل، از نیاز‌های مبرم امروز کشور است؛ رهبری معظم انقلاب نیز بر این مقوله تاکید مؤکد دارند؛ باید به درستی و به نحو اصولی، مستدل و متقن برای همگان تبیین شود که علت و ریشه دشمنی و عناد رژیم آمریکا با ایران اسلامی چیست؛ واقعاً انسان تعجب می‌کند از برخی افراد که دل خوش دارند تا آمریکا قدمی برای ایران بردارد! یا افرادی که تصور دارند با نگاه به آمریکا، مسائل و مشکلات رفع می‌شوند! باید هوشیار باشیم تا سرمان کلاه نرود؛ باید دوست و دشمن را درست بشناسیم؛ دشمن گاهی دستکش مخملی روی پنجه چدنی دارد و گاهی دست چدنی‌اش آشکار است و در هر صورت باید کاملاً دشمن غدّار و توطئه‌های او را بشناسیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: چندی پیش، یک جمع به اصطلاح سیاسی، بیانیه‌ای را در زمینه خواست دشمن صادر کرد؛ برخی اشخاص توصیه کردند که در برخورد قضایی با صادرکنندگان بیانیه مذکور تعجیل نشود تا اینکه خودِ مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی، پاسخ درخوری را به آنها بدهند؛ این امر محقق شد و جریانات و تشکل‌های مختلف، صدور چنین بیانیه‌ای را محکوم کردند؛ حتی برخی افراد و طیف‌های همسو با صادرکنندگان آن بیانیه نیز نسبت به چنین کاری، اعلام انزجار کردند و با تعابیر مختلفی، این مضمون را بیان کردند که صادرکنندگان بیانیه مزبور در شرایطی که دشمن به کشور ما تجاوز کرده و همچنان تهدید می‌کند، بیانیه‌ای در جهت خواست دشمن صادر کرده‌اند؛ البته آنها امید داشتند که در نتیجه صحبت کردن با صادرکنندگان آن بیانیه، آنها را نسبت به اشتباه‌شان آگاه سازند و تاکید کردند که ممکن است آنها اعلام برائت کنند و اظهار کنند غفلت کردیم؛ من از همه کسانی که به صورت مستدل و متقن، بیانیه مذکور را محکوم کردند قدردانی دارم و امید دارم آنهایی که از روی غفلت یا اغراض خاص، این بیانیه را صادر کردند، از مسیر اشتباه‌شان بازگردند و رویه خود را اصلاح کنند؛ البته طبیعی است که دادستان تهران در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای افزود: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات حکیمانه‌شان که روز گذشته ایراد فرمودند بار دیگر بر مقوله‌ی حفظ و تحکیم وحدت و انسجام ملی تاکید کردند و همه کارگزاران، جریانات و اقشار مردم را به اهتمام نسبت به این امر مهم فراخواندند؛ امید داریم همگان این فرمایشات مدبرانه، ناصحانه و حکیمانه معظم‌له را با جان و دل بپذیرند و عامل به آنها باشند.

وی گفت: همانطور که رهبری فرمودند باید همه قوا نهایت همکاری را داشته باشند و به تعبیر ایشان باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس‌جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضاییه در عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب و در زمینه ایفای وظایف و مسئولیت‌های ذاتی خود همچون همیشه در میدان خواهد بود و در جهت کمک به دولت برای رفع مسائل و مشکلات مردم و همچنین تحکیم امنیت، نهایت تلاش و مجاهدت را خواهد داشت.

محسنی اژه‌ای گفت: تاکید مؤکد داریم که دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی ذیصلاح در رسیدگی و پیشبرد پرونده عناصری که امنیت مردم را مخدوش می‌کنند و با رژیم صهیونی همکاری دارند، نهایت تسریع و تدقیق را داشته باشند.

وی افزود: مقامات قضایی ذیصلاح به هیچ وجه از مبارزه و مقابله‌ی عالمانه و همه‌جانبه با کلیه‌ی مظاهر فساد غافل نشوند؛ اگر در این امر خطیر، کُندی و توقف عارض شود، مردم مأیوس می‌گردند.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما یک وظیفه و مسئولیت بسیار مهم و خطیر داریم که عبارت است از مقابله با توطئه‌های دشمنان و خنثی کردن دسایس آنها؛ لکن این وظیفه و مسئولیت بسیار مهم نباید سبب غفلت ما از سایر تکالیف مهم‌مان شود؛ به هیچ وجه نباید از مقوله تامین امنیت سرمایه‌گذاری، کمک به جهش تولید، رفع موانع تولید و مساعدت به فعالان تولیدی و اقتصادی غفلت ورزیم؛ باید در این مسیر، هر چه بیشتر نیز از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم.

محسنی اژه‌ای افزود: سیاست قطعی نظام و کشور، دفاع از مظلومین عالم به ویژه مردم مظلوم غزه و همچنین حمایت از جریان مقاومت است؛ قوه قضاییه در این زمینه، ظرفیت‌های مطلوبی برای بهره‌برداری دارد که باید نهایت استفاده را از این ظرفیت‌ها داشته باشیم؛ این امر بویژه در «ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه»، «دادستانی کل» و «مرکز وکلا» متجلی است. باید اقدامات حقوقی پردامنه و منسجمی را در سطح جهانی و داخلی علیه جنایتکاران صهیونیستی ترتیب داد.