عملکرد اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در یکسال گذشته از جذب سرمایهگذاری تا احیای بناهای تاریخی، بر توسعه صنعت گردشگری تمرکز داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مجموعهای از وظایف خطیر و متنوع را بر عهده دارد که نقش اساسی در هویتبخشی به جامعه، ایجاد فرصتهای اقتصادی و توسعه اشتغال ایفا میکند. استان اردبیل، به دلیل برخورداری از ظرفیتها و قابلیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی غنی، همواره یکی از کانونهای مهم توجه در این حوزهها بوده است. سه حوزه ماموریتی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از جمله مزیتهای رقابتی شاخص این استان به شمار میروند و میتوانند نقش کلیدی در توسعه پایدار و رونق اقتصادی منطقه ایفا کنند.
در سالهای اخیر، به ویژه در حوزه گردشگری، ایجاد زیرساختها و تاسیسات مدرن و متنوع، موجب شده است تا استان اردبیل به یکی از مقاصد نخست گردشگری کشور، بهویژه در فصول گرم سال، تبدیل شود. جاذبههای طبیعی بینظیر، مجموعههای متعدد تاریخی و فرهنگی منحصربهفرد و صنایعدستی اصیل این استان حاصل ذوق هنرمندان، زمینهای مناسب برای جذب گردشگران داخلی و بینالمللی فراهم آوردهاند.
با آغاز به کار دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳، روندی جدید در توسعه صنعت گردشگری، تقویت سرمایهگذاری، حفاظت و معرفی میراثفرهنگی و ترویج صنایعدستی در کشور و به ویژه در استان اردبیل آغاز شده است. در این راستا، اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات، توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی، برنامهها و اقدامات متنوعی را در دستور کار قرار داده است.
در ادامه، مروری بر مهمترین اقدامات و دستاوردهای اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در سال اول دولت چهاردهم خواهیم داشت، که نشاندهنده اهتمام جدی این نهاد به توسعه پایدار، حفظ هویت فرهنگی و بهرهبرداری هوشمندانه از ظرفیتهای بومی استان است
میراثفرهنگی
مرمت مستمر، حفاظت و ساماندهی بناها و محوطههای تاریخی از مهمترین وظایف اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است که در این راستا اقدامات متعددی به صورت مستمر انجام میشود، علیرضا دباغ عبداللهی معاون میراثفرهنگی استان اردبیل در این مورد میگوید: در یک سال گذشته ۳۶ مورد بنا، بافت و محوطه در سراسر استان اردبیل حفاظت و مرمت شده، مرمت اضطراری در ۱۲ بنای تاریخی انجام گرفته و علاوه بر آن ۱۰۰ مورد مرمت اموال فرهنگی تاریخی نیز در این یک سال انجام شده است. در کنار این موارد، ثبت آثار در فهرست آثار ملی از دیگر اقدامات مهمی است که نقش اساسی در معرفی و حفاظت از آثار تاریخی دارد و در این مورد از مرداد ماه سال ۱۴۰۳ تا مرداد ماه ۱۴۰۴ تعداد ۶ اثر ناملموس و ۵ اثر منقول استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
از تمرکز بر جذب سرمایهگذاری تا احیای بناهای تاریخی
در یک سال گذشته ۶ مورد کاوش باستانشناسی در عرصه و حریم آثار تاریخی استان اردبیل انجام شده که مهمترین آن کاوش باستانشناسی در محوطه تاریخی دیگهور گرمی و کشف بنای آجری مربوط به دوره سلجوقی در این محوطه است، همچنین عرصه و حریم ۶ اثر تاریخی نیز در این مدت تعیین شده است.
موزه باستانشناسی مشگینشهر یکی از مهمترین پروژههای استان اردبیل در حوزه میراثفرهنگی است که جلیل جباری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل درمورد آن میگوید: پروژه موزه مشگینشهر پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصدی دارد و بودجه لازم برای تکمیل این موزه طی ماههای اخیر تامین شده و در حال حاضر مراحل نهایی اجرای موزه در حال انجام است که انتظار میرود تا پایان شهریور ماه این موزه به بهرهبرداری برسد.
همچنین در خردادماه سال ۱۴۰۴ دومین موزه خصوصی استان تحت عنوان خانه موزه روستایی ساوالان ایگیدلری در شهر آلنی شهرستان مشگینشهر به بهرهبرداری رسید.
احیای بناهای تاریخی اردبیل همواره یکی از مطالبات اساسی رسانهها و اهالی استان بوده و بلاتکلیف ماندن این بناها، ازجمله خانهها و حمامهای تاریخی به ویژه در مرکز شهر اردبیل، یکی از مشکلات اساسی در این مورد بود که در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶ بنا در استان اردبیل از طریق صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی به سرمایهگذاران بخش خصوصی جهت مرمت و بهرهبرداری واگذار شده است و این روند تا تعیین تکلیف همه بناها ادامه دارد.
گردشگری
با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری موجود در سراسر استان اردبیل، معرفی این ظرفیتها در سطح ملی و بینالمللی و بهرهبرداری از این ظرفیتها از مهمترین رسالتهای اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی محسوب میشود؛ برگزاری رویدادها، جشنوارهها و حضور در نمایشگاههای ملی و بینالمللی و همچنین تولید اقلام و محتوای تبلیغاتی در این راستا انجام میشود. در یک سال گذشته ۲۵ مورد برگزاری جشنواره و حضور در رویدادها و نمایشگاهها از سوی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل اتفاق افتاده است که یحیی نجارقابل معاون گردشگری استان اردبیل در این مورد میگوید: حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری وان در کشور ترکیه، نمایشگاه گردشگری تهران و تبریز و برگزاری رویدادها و جشنوارههای متعدد در سطح استان از جمله جشنوارههایی مانند کوچ عشایر در جعفرآباد مغان، جشنواره آش و غذاهای سنتی نیر، جشنواره چومچه خاتون در کوثر و قریب به ۲۰ جشنواره دیگر در یک سال گذشته با هدف معرفی جاذبههای گردشگری استان انجام شده است.
همچنین در این یک سال معرفی جاذبههای گردشگری استان از طرق مختلف مانند تولید و پخش مستند ایرانگرد از شبکههای ملی صدا و سیما، تولید مجموعه تصویری آرتاویل و دهها کلیپ و محتوای چندرسانهای اتفاق افتاده است.
نجارقابل با اشاره به سایر اقدامات یک سال اخیر در حوزه گردشگری استان اردبیل، تصریح میکند: افتتاح ۳۵ واحد تاسیسات گردشگری اعم از هتل، مراکز تفریحی و سرگرمی، محوطهها و مجتمعهای گردشگری، دفاتر بند ب و واحدهای بومگردی، ایجاد اشتغال برای ۳۰۰ نفر در حوزه گردشگری، ثبت ۲۶ رویداد گردشگری، صدور ۳۲ کارت راهنمای گردشگری، ۶ هزار بازدید نظارتی و برگزاری ۳ تور اینفو برای گروههای مختلف از جمله اقدامات مهم در یک سال گذشته است.
توجه به آموزش در حوزه گردشگری نیز یکی دیگر از مسائل مهم این حوزه است که در این راستا طی یک سال گذشته کارگاهها و دورههای آموزشی متعددی از جمله کارگاههای آموزشی هواشناسی کوهستان و هتلداری، دورههای آموزشی راهنمایان فرهنگی و طبیعتگردی و همچنین دوره توانمندسازی شاغلان گردشگری با همکاری مراکز آموزشی گردشگری در سطح استان برگزار شده است.
سرمایهگذاری
حوزه سرمایهگذاری گردشگری استان اردبیل در سالهای اخیر و با توجه به رونق صنعت گردشگری در استان، با استقبال و حضور گسترده بخش خصوصی روبهرو بوده است، بر همین اساس تهیه بستههای سرمایهگذاری، موافقت اصولیهای بینام، حمایتهای تسهیلاتی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و اجرای پروژهها از جمله مهمترین اهداف اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حوزه سرمایهگذاری است که این روند در سال ۱۴۰۴ و با توجه به نامگذاری این سال تحت عنوان سرمایهگذاری برای تولید تشدید یافته است.
جلیل جباری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در مورد حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری میگوید: مجموعه مدیریت استان اردبیل آماده هرگونه حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری است و حمایتهای لازم در زمینههای اعطای تسهیلات، تخصیص کمکهای فنی و اعتباری و صدور مجوزهای لازم در اسرع وقت انجام میشود و جلسات متعدد ستاد تسهیل نیز با هدف رفع موانع و مشکلات سرمایهگذاری در سطح مدیریت عالی استان برگزار میشود.
نگار سریعالاطلاق معاون سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل نیز درمورد عملکرد این معاونت در سال اول دولت چهاردهم، میگوید: در یک سال گذشته در حوزه سرمایهگذاری گردشگری، ۶۴ موافقت اصولی و ۱۶ مجوز ایجاد صادر شده و ۹۴ میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایهگذاران بخش خصوصی پرداخت شده است.
صنایعدستی
حوزه صنایعدستی استان اردبیل با فعالیت حدود ۳۰ هزار هنرمند در ۶۰ رشته مختلف در سراسر استان و دو شهر ملی صنایعدستی، حوزهای گسترده با تاثیرگذاری بالا در ایجاد اشتغال و ترویج صنایعدستی و هنرهای سنتی است. آموزش، صدور مجوز، بازاریابی و حمایت از صنعتگران از مهمترین اقدامات در این حوزه است، توحید دلاورقوام معاون صنایعدستی استان اردبیل در مورد عملکرد یک ساله این معاونت میگوید: در راستای حمایت از هنرمندان صنایعدستی و اهمیت امر آموزش، طی یک سال گذشته تعداد ۱۱۵۰ نفر آموزش در رشتههای مختلف صنایعدستی و بیش از ۱۱۰۰ صدور و تمدید مجوز انجام شده و ۷ مورد نمایشگاه ملی و استانی به صورت فصلی، ماهانه و مناسبتی در سطح استان برگزار شده و در بیش از ۱۰ نمایشگاه نیز هنرمندان استان حضور پیدا کردهاند.
دلاورقوام تصریح میکند: طراحی و ساخت المان شهر ملی گلیم عنبران و نصب در ورودی شهر نمین، تکمیل پروژههای عمرانی از جمله ساختمان نمایشگاه پارسآباد، محوطهسازی ساختمان صنایعدستی نمین و محوطهسازی ساختمان نمایشگاه خلخال و همچنین راهاندازی خانه صنایعدستی ورنی در شهر ملی ورنی اصلاندوز از جمله اقدامات عمرانی در حوزه صنایعدستی استان در این یک سال بود.
علاوه بر این ۲۲ اثر هنرمندان صنایعدستی استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ به جشنواره فجر صنایعدستی راه پیدا کرده و اثر یک هنرمند اردبیلی در این جشنواره دیپلم افتخار کسب کرد. ۱۲۰۰ فقره نظارت و ارزیابی و ثبت نتایج بازدیدهای پیشینی و پسینی از کارگاههای صنایعدستی، تکمیل پرونده ثبت میراث ناملموس در رشتههای گلیمبافی و ورنیبافی، تکمیل پرونده شهر جهانی گلیم عنبران و ارائه پیشنهاد ثبت و معرفی ۱۰۴ صنعتگر به بیمه تامین اجتماعی و بیمه صندوق روستایی و عشایر از اهم اقدامات در این حوزه است.