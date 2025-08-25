مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از حضور و بازدید تور‌های آفرودی در دریاچه دوقلوی سیاه‌گاو شهرستان آبدانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزاد شریفی گفت: این دریاچه‌ها که به "اکواریوم‌های طبیعی" شناخته می‌شوند، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در تمامی فصول سال، به‌ویژه فصل بهار و تابستان، مقصد محبوب گردشگران هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: حضور تور‌های آفرود سوار در این منطقه به توسعه پایدار گردشگری کمک خواهد کرد و فرصتی مناسب برای معرفی این جاذبه‌های طبیعی بی‌نظیر به علاقه‌مندان فراهم می کند.

شریفی گفت : با توجه به اهمیت این جاذبه‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی گردشگران در تمام فصل‌های سال انجام خواهد شد.