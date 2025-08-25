پخش زنده
مراسم شبیه خوانی روز شهادت امام رضا (ع) در میان جلگه با حضور حدود ۱۲ هزار نفر از عزاداران در کنار بقعه حمزه بن موسی بن جعفر (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر برگزاری مراسم شبیه خوانی حضرت امام رضا (ع) در شهرستان میان جلگه گفت: مراسم شبیه خوانی و تعزیه خوانی در مصائب حضرت ثامن الحجج (ع)، امسال نیز همچون سالیان گذشته، در کنار بارگاه مطهر حمزه بن موسی بن جعفر (ع) با عظمت و شکوهی خاص برگزار شد.
علی اکبر عشقی با اشاره به استقبال حدود ۱۲ هزار نفر از این شبیه خوانی و تعزیه خوانی، افزود: «این مراسم که با نام مبارک ضامن آهو" شناخته می شود، دو دهه است که هر ساله با همت و عشق مردم میان جلگه و با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی و رضوی برگزار می شود.
وی ادامه داد: حفظ چنین آیین های پرشور و معنوی، نشان از ارادت عمیق مردم این سامان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دارد و نقش بی بدیلی در ترویج معارف اسلامی و وحدت کلمه دارد.