به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر برگزاری مراسم شبیه‌ خوانی حضرت امام رضا (ع) در شهرستان میان‌ جلگه گفت: مراسم شبیه‌ خوانی و تعزیه خوانی در مصائب حضرت ثامن الحجج (ع)، امسال نیز همچون سالیان گذشته، در کنار بارگاه مطهر حمزه بن موسی بن جعفر (ع) با عظمت و شکوهی خاص برگزار شد.

علی‌ اکبر عشقی با اشاره به استقبال حدود ۱۲ هزار نفر از این شبیه‌ خوانی و تعزیه خوانی، افزود: «این مراسم که با نام مبارک ضامن آهو" شناخته می‌ شود، دو دهه است که هر ساله با همت و عشق مردم میان‌ جلگه و با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی و رضوی برگزار می شود.

وی ادامه داد: حفظ چنین آیین‌ های پرشور و معنوی، نشان از ارادت عمیق مردم این سامان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دارد و نقش بی‌ بدیلی در ترویج معارف اسلامی و وحدت کلمه دارد.