مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: یکصد و ۴۹ هزار هکتار از مجموع یکمیلیون و ۳۱۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان تا کنون حدنگاری شده که معادل ۸۷.۵ درصد از کل اراضی خوزستان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب بیان کرد: حدنگاری نقش کلیدی در توسعه پایدار استان دارد و در تثبیت مالکیت و کاهش اختلافات بسیار اثر گذار است.
وی گفت: میانگین اجرای طرح حد نگاری اراضی کشور ۷۳ درصد است که استان از متوسط کشوری بالاتر است.
خوب ادامه داد: امسال ۱۱۵ هزار سند مالکیت صادر شد و ۳۰ هزار سند دفترچهای نیز به سند مالکیت تک برگ به عنوان یکی از اولویتهای مهم قانون الزام تبدیل شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به اهمیت تبدیل کردن اسناد دفترچهای به تک برگ اظهار کرد: در سند تک برگ، حدود اراضی با دقت زیاد تعیین میشود و در صورت هر گونه تصرف و تعرض و یا رانش زمین امکان پیادهسازی املاک و اراضی با کمترین اختلاف وجود دارد.