به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار ویژه خرمشهر نیز تحمل سال‌های سخت اسارت را جلوه‌ای از شجاعت دانست و گفت: شما سفیران ایران اسلامی در زندان‌های بعثی بودید و انتقال روایت‌های آن دوران به نسل جدید وظیفه‌ای ارزشمند است.

شاهین هاشمی افزود: هدف از این مراسم تنها تقدیر و تشکر نیست، بلکه شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادات آزادگان نیز در اولویت قرار دارد.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران خرمشهر در این مراسم با اشاره به وجود ۹۱ آزاده در این شهرستان گفت: آزادگان مایه خیر و برکت و افتخار ایران اسلامی هستند.

در این مراسم، قدیمی‌ترین آزاده جنگ تحمیلی، قاسم مدنی، که ۱۰ سال از عمر خود را در زندان‌های رژیم بعث گذرانده است با بیان خاطرات و مجاهدت‌های آزادگان گفت: در سال ۵۹ به همراه جمعی از سپاهیان خرمشهر و همدان به اسارت درآمدم و تعدادی از همرزمان ما در دوران اسارت به جرم سپاهی بودن به شهادت رسیدند.