بهره برداری از ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تا پایان سال بهره برداری از ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تا پایان سال بهره برداری از ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تا پایان سال بهره برداری از ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تا پایان سال بهره برداری از ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در دیدار سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ ضمن اعلام این خبر، گفت: نگاره‌های ضریح جدید، به قلم مرحوم استاد فرشچیان طراحی شده و قرار است تا پایان سال به بهره برداری برسد.

حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هنر در تبیین پیام عاشورا افزود: از گذشته هنر در خدمت مکتب امام حسین (ع) بوده و نمونه بارز آن آثار استاد فرشچیان است که با اخلاص خلق شد و تابلوهایی، چون عصر عاشورا و ضامن آهو اشک از چشم هر بیننده‌ای جاری می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین اشعار حماسی شاعران متعهد همچون دعبل خزاعی و کمیت اسدی که در دوره ائمه (ع) مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، امروز نیز باید از همه عرصه‌های هنری، اعم از شعر، نقاشی، فیلم و موسیقی آیینی در راستای زنده نگه داشتن عاشورا بهره گرفت.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) همچنین از تلاش‌های سپاه تهران و نهاد‌های مردمی در برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین تشکر کرد و افزود: مراسم جاماندگان اربعین کاملاً مردمی است و هر سال پرشورتر و با کیفیت بهتر برگزار می‌شود. در اربعین امسال نیز با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه و مسائل منطقه، تنها به برکت عشق به امام حسین (ع) شاهد برگزاری مراسمی باشکوه‌تر و پرنشاط‌تر بودیم.