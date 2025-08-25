پخش زنده
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) از بهره برداری از ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در دیدار سردار حسنزاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ ضمن اعلام این خبر، گفت: نگارههای ضریح جدید، به قلم مرحوم استاد فرشچیان طراحی شده و قرار است تا پایان سال به بهره برداری برسد.
حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت هنر در تبیین پیام عاشورا افزود: از گذشته هنر در خدمت مکتب امام حسین (ع) بوده و نمونه بارز آن آثار استاد فرشچیان است که با اخلاص خلق شد و تابلوهایی، چون عصر عاشورا و ضامن آهو اشک از چشم هر بینندهای جاری میکند.
وی ادامه داد: همچنین اشعار حماسی شاعران متعهد همچون دعبل خزاعی و کمیت اسدی که در دوره ائمه (ع) مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، امروز نیز باید از همه عرصههای هنری، اعم از شعر، نقاشی، فیلم و موسیقی آیینی در راستای زنده نگه داشتن عاشورا بهره گرفت.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) همچنین از تلاشهای سپاه تهران و نهادهای مردمی در برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین تشکر کرد و افزود: مراسم جاماندگان اربعین کاملاً مردمی است و هر سال پرشورتر و با کیفیت بهتر برگزار میشود. در اربعین امسال نیز با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه و مسائل منطقه، تنها به برکت عشق به امام حسین (ع) شاهد برگزاری مراسمی باشکوهتر و پرنشاطتر بودیم.