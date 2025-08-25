پخش زنده
یک فیزیولوژیست ورزشی با بیان اینکه ورزش یکی از مهمترین راهها برای ارتقا سلامت افراد در محیط کار است، گفت: رشته کراسفیت نقش بسزایی در آمادگی افراد برای رویارویی با چالشهای روزمره دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، انیس قنبری با بیان اینکه روزانه میلیونها نفر در دنیا با کامیپوتر، لپ تاپ، گوشی همراه، تجهیزات سنگین و ... در محیط کار سروکار دارند و حدود ۳۲ درصد از مردم بیش از ۱۰ ساعت در روز کار میکنند، اظهارکرد: سازمانها و محیطهای کاری انسان محور نیز به دنبال دانشی در جهت بهبود شرایط محیط کار با هدف دستیابی به بازدهی بالا و افزایش کیفیت محصولات و همچنین بالابردن طول عمر رضایتمندی کارکنان خود هستند.
او ادامه داد: باتوجه به بالابودن نوبتهای کاری، ایستادنهای زیاد، نشستنهای طولانی، حمل بارهای سنگین و همچنین قرار گرفتن در مشاغلی که سختی کار بالایی دارند، آسیبهای ناشی از محیط کار امروزه تا حد بسیار زیادی شرایط جسمانی و روانی افراد را دچار اختلال کرده است؛ فیزیولوژی، بیومکانیک، آننروپومتری و آناتومی از جمله مهمترین شاخههای علوم ورزشی هستند که به کمک ارگونومیستها در جهت شناخت و چارهجویی برای حل مسائل در زمینه مهندسی فاکتورهای پیشرفته انسانی در محیط کار رفته است.
این فیزیولوژیست ورزشی گفت: از این جهت نیز ورزش یکی از مهمترین راهها برای پیشگیری، بهبود و ارتقا سلامت جسمانی و روانی افراد در محیط کار است؛ رشته ورزشی کراسفیت هم که در چند دهه اخیر بنیانگذاری شده است با تنوع بالای حرکات و درگیرکردن تمام اندامهای بدن، نقش بسزایی در بهبود عملکرد حرکتی انسانها و آمادگی آنها برای رویارویی با چالشهای روزمره دارد.
او بیان کرد: هدف این ورزش ارتقا کیفیت زندگی، آمادگی بیشتر برای انجام کارهای روزمره و شغلی مانند راه رفتن، نشستن، حمل اجسام، هل دادن، کشیدن اجسام، بالارفتن و ... است. پس با عنوان تمرینات عملکردی، این نوع تمرینات طراحی شدهاند. به صورت کلی میتوان گفت کراسفیت با هدف افزایش قدرت، استقامت، انعطاف پذیری، تعادل، سرعت و بهبود سلامت قلب و عروقی به افراد آمادگی فیزیکی و روانی برای مواجهه با سختیها و چالشهای زندگی روزمره را میدهد.