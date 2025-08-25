پخش زنده
امروز: -
موسویان گفت: همزمان با هفته دولت ۹ طرح اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان از بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۹ طرح اقتصادی در هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
سید امیرتیمور موسویان با بیان اینکه در هفته دولت ۶ طرح صنعتی و معدنی با اعتباری بیش از هزار و ۹۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد، گفت: در این هفته همچنین با کلنگ زنی عملیات اجرایی ۳ پروژطرح جدید اقتصادی در استان نیز آغاز میشود.
موسویان افزود: از مجموع این طرحها ۶ طرح آماده بهرهبرداری است و ۳ طرح دیگر نیز با توجه به حجم سرمایهگذاری و پیش بینی اشتغال بالای ۴ هزار نفر با حضور مقامات ملی کلنگ زنی میشود.
وی با اشاره به اینکه بهره برداری از این طرحها علاوه بر اشتعالزایی باعث رونق افتصادی در استان میشود، اضافه کرد: از مجموع ۶ طرح افتتاحی، تعداد ۲ طرح در بویراحمد به نمایندگی از سایر طرحها با حضور استاندار وسایر مسؤلان استانی به بهره برداری میرسد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یا اشاره به نوع فعالیت این طرحها ادامه داد: این طرحها شامل تولید پوشاک، تولید لولههای بدون درز، تولید انواع شیشه، نمایندگی خودرو، مصنوعات چوبی، خرپای فلزی و تولید انواع شن و ماسه میاست.