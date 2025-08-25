

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انجمن علمی-دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه‌ای از تمامی دانشجویان و پژوهشگران این حوزه دعوت کرد ، مقالات تحقیقاتی-تخصصی و یادداشت‌های صنعتی خود را برای انتشار در نشریه «مصاف» ارسال کنند.

موضوعات شماره آتی این نشریه شامل "آینده لجستیک شهری در ایران"، "نقش مهندسی صنایع در بهینه‌سازی سیستم سلامت کشور"، "دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین"، "یادگیری علم داده و یادگیری ماشین در تصمیم‌گیری‌های صنعتی"، "کاربرد‌های هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های مهندسی صنایع" و "بازاریابی هوشمند و مهندسی فروش" است.

"توسعه پایدار و محیط زیست"، "هوشمندسازی مدیریت پروژه"، "ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک" از دیگر موضوعات مطالب مندرج در شماره آتی نشریه علمی تحقیقاتی مصاف اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات و یادداشت‌های تحقیقاتی خود را در قالب فایل ورد و همراه با چکیده انگلیسی به نشانی ایمیل: [masaf@aut.ac.ir](mailto:masaf@aut.ac.ir) ارسال کنند.

مهلت ارسال آثاربه این نشریه تا ۱۵ شهریور تعیین شده است.