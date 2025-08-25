سرمربی تیم والیبال جوانان کانادا، گفت: هر چیزی که داشتیم مقابل ایران ارائه کردیم. اما تلاشمان کافی نبود.

ووث: تلاشمان مقابل ایران کافی نبود

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم والیبال جوانان ایران امروز در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان در ژیانگمن به مصاف کانادا رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

کریس ووث سرمربی تیم والیبال جوانان کانادا درباره مسابقه با ایران اظهار داشت: بازی خوبی بود. مقابل تیم قدرتمندی بازی کردیم و هرچیزی که داشتیم مقابلشون ارائه کردیم. اما تلاشمان کافی نبود.

پاسور تیم والیبال جوانان کانادا نیز درباره این مسابقه گفت: فکر می‌کنم این بازی، نبرد خیلی سختی بود. ست دوم اینجوری نبود. اما در ست سوم با تلاش زیاد برگشتیم. بازیکنان ایران قدرت زیادی نشان دادند و دفاع های خوبی کردند.

گرانت هیل ادامه داد: این نتیجه رقم خورد و کانادا باخت. بازیکن چپ دست سمت راست تیم ایران (پویا آریاخواه) منو تحت تاثیر قرار داد. فکر می‌کنم تنها یک یا دو بار توانستیم متوقفش کنیم. اون خیلی خوب بود.