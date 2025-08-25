پخش زنده
همزمان با ایام پایانی ماه صفر، تعداد نشست و برخاست پروازها و جابه جایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد، رکورد ۸ ساله را شکست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی گفت: آمار پروازها و جابه جایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، همزمان با ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع)، با افزایش چشمگیر همراه بود و رکورد ۸ سال گذشته را شکست.
محمود امانی بنی افزود: بر این اساس در این روز ۲۴۷ پرواز در فرودگاه مشهد انجام شد و ۳۲ هزار و ۱۰۲ مسافر از طریق این پروازها جابهجا شدند.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۸۶ پرواز داخلی با ۲۳ هزار و ۶۲۲ مسافر و ۶۱ پرواز خارجی با ۸ هزار و ۴۸۰ مسافر ثبت شده است.