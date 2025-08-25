اعطای تسهیلات ازدواج به ۲هزار و ۵۰ نفر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:از ابتدای سال تا پایان تیر ۲هزار و ۵۰ نفر در خراسان جنوبی تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند.

زرنگ افزود:از ابتدای سال تا پایان تیر ۷ هزار و ۵۰۸ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات ازدواج به خراسان جنوبی اختصاص یافت که ۹۳.۶ درصد آن پرداخت شده است.

وی گفت: ۴ هزار و ۳۸ نفر نیز در صف دریافت این تسهیلات هستند.