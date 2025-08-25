دریافت کننده قدرتی تیم والیبال جوانان ایران، گفت: تیم کانادا را خیلی خوب آنالیز کرده بودیم و این تیم را سه بر صفر شکست دادیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم جوانان ایران امروز در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان در ژیانگمن به مصاف کانادا رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

دریافت کننده قدرتی تیم والیبال جوانان ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: روز گذشته استراحت خوبی داشتم و تیم کانادا را هم خیلی خوب آنالیز کردیم. امروز هم این تیم را سه بر صفر شکست دادیم که بازی خیلی خوبی بود.

آرین محمودی‌نژاد که عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و کانادا به دست آورد، درباره دیدار با لهستان گفت: بازی فردا یکی از سخترین دیدار‌های مرحله گروهی است، لهستان یکی از تیم‌های خوب گروهمان است. تلاش می‌کنیم که پله پله بهتر شویم تا راهی مراحل بالاتر شویم.

وی درباره شرایط میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان نیز افزود: چین همیشه یکی از بهترین میزبان‌ها بوده است و در این مسابقات نیز شرایط خوبی مهیا است. امکانات خوبی برای مسابقات مهیا شده و فاصله هتل تا سالن مسابقات هم خیلی کم است.

تیم والیبال جوانان ایران ساعت ۶:۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه چهارم شهریور در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف لهستان می‌رود.