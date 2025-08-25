پخش زنده
جمعی از خبرنگاران حوزه حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، از تالاب سولدوز نقده بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جمعی از خبرنگاران حوزه محیط زیست با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، در قالب یک تور یکروزه از تالاب سولدوز نقده بازدید کردند.
در این برنامه، علیرضا سیدقریشی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل، امید بنابی رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای استان، علیرضا لطفی رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی، منوچهر قدرتی رئیس اداره روابط عمومی، قائمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده و محیطبانان تالاب نیز حضور داشتند.
در جریان بازدید، توضیحاتی در خصوص اهمیت و ارزشهای زیستمحیطی تالاب سولدوز و نقش آن در حفظ تنوع زیستی ارائه شد.
در پایان این تور، طی مراسمی با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در پاسگاه شهید بهرام حنیفی واقع در تالاب سولدوز، از تلاشهای ارزشمند خبرنگاران در انعکاس مسائل زیستمحیطی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، تقدیر شد.