رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین از راه اندازی تلمبه بادی و احداث آبشخور جدید در منطقه حفاظت شده کویر ورامین خبر داد و این اقدام را گامی مهم در کاهش تنش آبی و پشتیبانی از حیات وحش منطقه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد فریدی با اشاره به شرایط سخت زیست محیطی ناشی از گرمای بی سابقه و کاهش منابع آبی در منطقه حفاظت شده کویر ورامین، بیان داشت: با نصب و راه اندازی موفق تلمبه بادی مکرش، آبشخور جدیدی نیز احداث شد که هم اکنون به طور مستقیم مورد استفاده گونه‌های مختلف جانوری قرار گرفته است.

وی افزود: این اقدام با هدف پشتیبانی از زیستگاه‌های طبیعی و حفظ تنوع زیستی منطقه صورت گرفته و نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز حیات وحش و کاهش فشار کم آبی در فصل گرم ایفا می‌کند.

فریدی یادآور شد: منطقه حفاظت شده کویر ورامین زیستگاه ارزشمند گونه‌هایی نظیر قوچ و میش، کل و بز، جبیر، آهو، روباه شنی و پرندگان بومی است که طی سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی و گرمایش هوا با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های مشابه برای تجهیز سایر نقاط منطقه به تأسیسات پایدار آبرسانی در دستور کار قرار دارد و با جدیت دنبال خواهد شد.