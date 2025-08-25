پخش زنده
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از تمدید مهلت ثبت نام سرویس مدارس تا ۱۵ شهریور ماه خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، حمید دهقان با بیان این که با درخواستهای بی شمار والدین دانش آموزان برای بازگشایی و فعال شدن مجدد سامانه ثبت نام سرویس مدارس «سپند» مواجه شدیم، گفت: این درخواستها به اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور منعکس شد و با موافقت این اتحادیه، سامانه سپند تا ۱۵ شهریورماه با نشانی اینترنتی https://irtusepand.ir برای آخرین بار به منظور ثبت درخواست و یا ویرایش اطلاعات والدین برای سرویس مدرسه برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ فعال شد.
دهقان با اشاره به این که سامانه پایش ناوگان دانش آموزی «سپند» توسط وزارت کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: هدف از طراحی و راه اندازی این سامانه، ساماندهی، مدیریت و نظارت یکپارچه و مستمر بر تمامی فرایندهای قانونی خدمات دهی سرویس مدارس میباشد.
وی افزود: اولویت تخصیص سرویس مدارس با والدینی است که در زمان مقرر ثبت درخواست کردهاند و آن دسته از والدین که ممکن است تا شروع سال تحصیلی تغییر محل سکونت و یا مدرسه دانش آموز داشته باشند و یا در مرحله اول ثبت نام والدین نتوانستند درخواست خود را در سامانه ثبت کنند، میتوانند در این مرحله نسبت به ثبت نام اقدام کرده یا اطلاعات خود را ویرایش کنند. درصورتی که همچنان محل سکونت و یا مدرسه فرزند آنان قطعی نشده است توصیه میشود ثبت درخواست را در سامانه انجام داده و پس از نهایی شدن نشانی منزل و یا مدرسه، به شرکتهای ارائه دهنده سرویس مدارس که از شهرداری مجوز فعالیت دریافت نمودهاند مراجعه و درخواست نمایند تا ثبت نام آنان را تکمیل کنند.
دهقان با بیان این که شرکت حمل و نقل دانش آموزی ثبت شده، توسط شهرداری ارزیابی، اعتبار سنجی و تائید میشود و پس از آن، اطلاعات شرکتها، رانندگان، خودروها و مسیرهای سرویس مدارس به طور کامل ثبت و در دسترس والدین قرار میگیرد، گفت: به منظور افزایش سطح کیفیت و ایمنی، امکان نظارت بر خط بر نحوه سرویس دهی ناوگان نیز در این سامانه فراهم شده است و والدین میتوانند تخلفات این حوزه را به شهرداری اعلام کنند و اگر اولیاء با شرکتهایی که در سامانه ثبت نشده قرارداد ببندند، مسئولیتی متوجه شهرداری نخواهد بود.