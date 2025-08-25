مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از تردد ۳ میلیون و ۲۸۴ هزار زائر در ماه صفر از مرز مهران خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «سید زاهدین چشمه‌خاور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به تردد حدود ۳.۳ میلیون زائر از مرز مهران در ماه صفر اظهار داشت: از این تعداد، سه میلیون و ۹۹ هزار و ۸۹۶ نفر زائر ایرانی و ۱۸۴ هزار و ۲۴۹ زائر خارجی بودند.

وی افزود: در همین مدت، حدود ۱۱ میلیون تردد خودرو در جاده‌های استان ایلام توسط دستگاه‌های ترددشمار ثبت شده که افزایش دو درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: اکنون روزانه بیش از ۱۵ هزار تردد در مرز مهران انجام می‌شود و این مرز همچنان پرترددترین گذرگاه زائران عتبات عالیات است.

چشمه‌خاور با اشاره به مجموع تردد زائران و مسافران از پایانه بین‌المللی مهران از ابتدای سال جاری تا اوایل شهریور گفت: در پنج ماه نخست سال‌جاری نیز بیش از پنج میلیون و ۲۱۶ هزار نفر از این مرز تردد کرده‌اند.

وی اضافه کرد: اکنون تردد زائران در مرز بین‌المللی مهران به سهولت و به صورت روان در حال انجام است.

مرز بین‌المللی مهران به واسطه نزدیکی مسافت و امنیت طول مسیر در داخل خاک عراق اصلی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه زمینی برای تردد زائران است.