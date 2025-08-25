رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آخرین مهلت ثبت‌نام سرویس مدارس تا ۱۵ شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید ولی موسوی گفت: والدین دانش‌آموزانی که قصد استفاده از سرویس مدارس را دارند، می‌توانند حداکثر تا ۱۵ شهریورماه با مراجعه به سامانه سپند به آدرس https://irtusepand.ir نسبت به ثبت‌نام و درخواست سرویس اقدام کنند.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان افزود: براساس آیین‌نامه مصوب هیأت دولت، شهرداری‌ها متولی ارائه خدمات سرویس مدارس هستند و تمامی مراحل ثبت‌نام و ساماندهی از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود.