شهریور ۱۳۲۰، یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران است، سوم این ماه، متفقین، کشورمان را اشغال کردند و سه هفته بعد، رضاخان پس از حدود ۱۶سال سلطنت، کشور را ترک کرد. این واقعه به عنوان نمادی از سرنوشت حاکمان مستبد در حافظه تاریخی ایران باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ با توجه به اعلام بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم و با وجود اینکه از منابع و مجاری گوناگون نسبت به امکان اشغال ایران توسط متفقین هشدار داده شده بود، ولی ورود نیرو‌های متفقین در سحرگاه سوم شهریور ۱۳۲۰ از شمال و جنوب غربی به خاک کشورمان، با شگفتی بسیار مواجه و باعث شد که شخص رضاشاه دست به دامان محمدعلی فروغی شود و سیاستمدار کهنه کاری که سال‌ها خانه‌نشین شده بود حالا باید سال‌های آخر عمر را بار دیگر در صحنه سیاست، آن‌هم برای چک و چانه زدن با قدرت‌های بزرگ، بگذراند.

مشفق کاظمی یکی از ماموران سیاسی وزارت امور خارجه در کتاب «روزگار و اندیشه‌ها»، از حضور خود در سفارت آلمان در تهران در همان روز‌های سرنوشت ساز نوشته و میهمانان و مقامات ایرانی حاضر در آن مجلس را بسیار خونسرد و بی خبر از روز‌های آتی وصف می‌کند و می‌نویسد: گویی همگی خود را در جزیره دور افتاده‌ای از اقیانوس کبیر می‌دانستند و از هُرم آتش سوزانی که در اروپا شعله می‌کشید خبر نداشتند.

شاید این آرامش از آن رو بود که دولت ایران در جریان جنگ جهانی دوم اعلام بی طرفی کرده بود و مسئولان سیاسی و دیپلماسی کشور تصور می‌کردند که برخلاف دفعات قبل، این‌بار قدرت‌های جهانی، بیطرفی ایران را محترم خواهند شمرد.