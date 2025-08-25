به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران پلیس ایستگاه بازرسی شهید مدنی، دسته رزمی شهید شاهدی و شهرستان مهریز با یکسری کار‌های اطلاعاتی از تردد تعدادی از اتباع خارجی غیرمجاز در محور ورودی یزد مطلع شدند.

وی گفت: ماموران با اخذ مجوزقضائی در یک عملیات ضربتی، ۴۰ نفر از آنها را دستگیر و سه دستگاه خودرو سواری را نیز که در امر جابجایی اتباع غیرمجاز بودند توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: این افراد که از مرز‌های شرقی به صورت غیرمجاز وارد کشور شده بودند قصد عزیمت به تهران و دیگر شهر‌ها را داشتند که پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به اردوگاه تحویل داده شدند.

سردار نگهبان افزود: پلیس در خصوص جمع آوری اتباع خارجی غیرمجاز، برابر وظایف ذاتی و قانونی خود نسبت به دستگیری و طرد آنها اقدام خواهد کرد.