شهردار منطقه ۱۶ با تأکید بر استقبال گسترده شهروندان گفت: چهارمین دوره مسابقات ورزشی قهرمان شهر با مشارکت بیش از دو هزار نفر در رشتههای متنوع عمومی و تخصصی در سطح منطقه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین کاشانیپور گفت: چهارمین دوره مسابقات ورزشی «قهرمان شهر» با استقبال گسترده شهروندان در حال برگزاری است و تاکنون بیش از دو هزار نفر در رشتههای مختلف ورزشی مشارکت کردهاند.
وی افزود: رشتههای گروهی و پرطرفدار همچون فوتبال گلکوچک، والیبال، فوتبال روی میز، کشتی آقایان، داژبال، بدمینتون، بسکتبال و تنیس روی میز ویژه بانوان در قالب این مسابقات برگزار شده است. همچنین رشتههای تخصصی شنا، تکواندو و بسکتبال نیز در حال برنامهریزی برای برگزاری در مراحل بعدی هستند.
کاشانیپور با اشاره به اهمیت ورزشهای همگانی در ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت عمومی خاطرنشان کرد: رشتههای عمومی همچون دارت، بهکاپ، کورنهول، پرتاب به حلقه بسکتبال، آمادگی جسمانی و طنابزنی از روز دوشنبه سوم شهریور در سطح بوستانها، میادین اصلی منطقه، مراکز تجاری پر رفت و آمد، میادین میوه و ترهبار، ترمینال جنوب و ایستگاههای مترو آغاز خواهد شد.
شهردار منطقه ۱۶ تأکید کرد: شهرداری منطقه تلاش دارد با برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مشارکت ورزشی برای همه اقشار بهویژه جوانان و بانوان فراهم شود تا منطقه ۱۶ بهعنوان الگویی در توسعه ورزش همگانی شناخته شود.