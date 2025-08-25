رئیس اورژانس تهران گفت: پارسال با افزایش ۱۹ درصدی تماس‌های امدادی مواجه بودیم که تعداد آنها از مرز ۳ میلیون تماس عبور کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اورژانس تهران در نشست خبری ویژه هفته دولت و پنجاهمین سال تأسیس اورژانس پایتخت، از دستاورد‌های چشمگیر این سازمان در سال ۱۴۰۳ رونمایی کرد.

محمداسماعیل توکلی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت نیم قرن خدمت اورژانس تهران، اعلام کرد: «سال گذشته با افزایش ۱۹ درصدی تماس‌های امدادی مواجه بودیم که تعداد آنها از مرز ۳ میلیون تماس عبور کرد.»

وی افزود: «در این مدت، ۱۳۰۰ ماموریت در سطح تهران انجام شد که سهمی معادل ۲۵ درصد از کل ماموریت‌های اورژانس کشور را به خود اختصاص داد.»

رئیس اورژانس تهران به ماموریت‌های ترافیکی اشاره و بیان کرد: «سال گذشته ۱۸۱ هزار ماموریت ترافیکی ثبت شده است. اگرچه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ کاهش نسبی در این ماموریت‌ها داشتیم، اما در مجموع نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۸ درصدی را شاهد بودیم.»

توکلی ادامه داد: «تا کنون در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۵۰ هزار ماموریت توسط اورژانس تهران انجام شده است.»

وی با اشاره به موفقیت‌های حوزه پیش بیمارستانی گفت: «در سال گذشته ۸۰ زایمان موفق توسط تیم‌های اورژانس انجام شد و بیش از ۱۳۰۰ نفر که دچار ایست قلبی شده بودند، به لطف تلاش‌های اورژانس به زندگی بازگشتند.»

رئیس اورژانس تهران همچنین خبر داد که بیش از ۴۰۰ ماموریت هوایی در تهران انجام شده است.

توکلی درباره خدمات اورژانس در ایام اربعین گفت: «در مرز‌های مهران، شلمچه و مشهد بیش از ۲ هزار نفر در مرز و بیش از ۶۰۰ نفر در مشهد از خدمات اورژانس بهره‌مند شدند.»

وی تأکید کرد: «اورژانس تهران در مسیر خصوصی‌سازی خدمات پیش بیمارستانی قدم برداشته است. طرح «اورژانس یار پیشرو» که ماهانه ۱۰ هزار ماموریت را پوشش می‌دهد، توانسته هزینه‌های ماموریت‌ها را تا ۶۰ درصد کاهش دهد. از حمایت دولت و رئیس‌جمهور در اجرای این طرح صمیمانه قدردانی می‌کنیم.»

رئیس اورژانس تهران رضایت‌مندی مردم از خدمات پیش بیمارستانی را ۹۶ درصد و در طرح اورژانس یار پیشرو ۹۹ درصد اعلام کرد و افزود: «تمام خدمات ما بر محور مردم و کیفیت بالا است.»

او همچنین از افتتاح شش پایگاه اورژانس جدید در نیمه اول سال جاری در تهران خبر داد و گفت: «توسعه اورژانس‌های جاده‌ای و طرح موفق دستگاه گلاسکو در استان به پیشرفت چشمگیری دست یافته است. همچنین اورژانس دونده توسعه یافته است.»

توکلی به راه‌اندازی چهار پد نشست و برخاست بالگرد در دشت لار برای خدمت‌رسانی به عشایر اشاره کرد.

وی درباره عملکرد اورژانس تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: «در این مدت نزدیک به ۳ هزار نفر در استان تهران از خدمات اورژانس بهره‌مند شدند. طی این بحران، پنج آمبولانس، دو ایستگاه و ایستگاه پیام آسیب دیدند و برخی همکاران با مشکلات شنوایی مواجه شدند. اورژانس در ۲۹۳ نقطه به طور فعال حضور داشت که این تجربه باعث ارتقای سطح خدمات و عملیات ما شد.»

رئیس اورژانس تهران در پایان تأکید کرد: این سازمان همچنان متعهد به ارائه خدمات سریع، دقیق و مردم‌محور است و با توسعه و نوآوری، سلامت و امنیت پایتخت را ارتقا خواهد داد.