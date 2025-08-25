به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در دومین روز از هفته دولت در سفر به کوهدشت با خانواده شهید رضا رضایی دلفان از شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار و گفتگو کرد.

وی در این جلسه ضمن تسلیت به خانواده این شهید والامقام اظهار کرد: وجود شهدا موجب افتخار و سرافرازی میهن ماست.

استاندار لرستان گفت:مرگ مسیری است که باید طی شود اما خوشا به سعادت آنان که جان شیرین شان را خداوند معامله می کنند.

شاهرخی بیان کرد: این اقدام شهدا موجب رفاه مردم و باقیات صالحات برای شهدا و خانواده هایشان است‌.

استاندار لرستان گفت:رشادت های رزمندگان ما در جنگ ۱۲ روزه در دنیا مثال زدنی بود زیرا از یکسال و نیم پیش این عملیات را طراحی کرده بودند ولی همین جانفشانی و روحیه ایثار و فداکاری مردم و رزمندگان ما دست رد به سینه استکبار زد و باعث شد مدیون آنها باشیم.

شاهرخی ادامه داد: برهمین اساس در آغاز هفته دولت این وظیفه را با هدف تکریم خانواده شهدا انجام دادیم وبا همه وجود قدردان شما و این شهید هستیم.

شهید رضایی نژاد در حمله موشکی رژیم صهیونسیتی در مقر فرماندهی نیروی انتظامی تهران به شهادت رسید.