رقابت‌های کراسفیت قهرمانی استان با حضور ورزشکارانی از ۵ شهر استان به میزبانی سنندج و در بوستان روجیار این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کراسفیت رشته ورزشی همه جانبه و هدف از این رشته ورزشی، افزایش تواناییِ کلی بدن مثل قدرت تحمل، استقامت، انعطاف‌پذیری، سرعت، هماهنگی و تعادل است.

سید آزاد نبوی مسئوول انجمن کراسفیت استان کردستان گفت: در این رقابت ورزشی ۵۲ ورزشکار از شهر‌های سنندج، سقز، بانه، بیجار، قروه در رده سنی آزاد شرکت کرده‌اند.

وی افزود: برگزیدگان این رشته ورزشی به مسابقات لیگ کشوری راه می‌یابند.