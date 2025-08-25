پخش زنده
رقابتهای کراسفیت قهرمانی استان با حضور ورزشکارانی از ۵ شهر استان به میزبانی سنندج و در بوستان روجیار این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کراسفیت رشته ورزشی همه جانبه و هدف از این رشته ورزشی، افزایش تواناییِ کلی بدن مثل قدرت تحمل، استقامت، انعطافپذیری، سرعت، هماهنگی و تعادل است.
سید آزاد نبوی مسئوول انجمن کراسفیت استان کردستان گفت: در این رقابت ورزشی ۵۲ ورزشکار از شهرهای سنندج، سقز، بانه، بیجار، قروه در رده سنی آزاد شرکت کردهاند.
وی افزود: برگزیدگان این رشته ورزشی به مسابقات لیگ کشوری راه مییابند.