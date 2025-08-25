به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان درنشست خبری گفت: این

۴۶ طرح شامل ۲۷ واحد ایجادی، ۱۰ واحد توسعه‌ای و ۹ واحد احیایی در ۱۱ شهرستان استان است که با سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار میلیارد ریالی، ۷۸۶ شغل پایدار ایجاد خواهد کرد و

فعالیت این واحدها در حوزه‌های پتروشیمی، ساخت ادوات کشاورزی، مواد شیمیایی، مواد غذایی و نهاده‌های دام و طیور است.

درویشعلی حسن‌زاده افزود: در گلستان ۲۱۲ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد وجود دارد و برای تکمیل و بهره‌برداری نیازمند تأمین مالی در حوزه خرید تجهیزات و ماشین‌آلات هستند که

با راه‌اندازی این طرح‌ها طی دو سال آینده، حداقل پنج هزار شغل جدید در منطقه ایجاد خواهد شد.

وی گفت: برنامه‌ریزی برای احیای ۴۰ واحد صنعتی راکد در استان داریم و از سال ۱۴۰۲ تاکنون، سه مرحله فراخوان برای احیای واحدهای راکد اعلام شده و پارسال ۲۷ واحد با حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به چرخه فعالیت بازگشتند.

حسن زاده افزود : ۲۸ نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته برگزارشد و در این نشست‌ها مشکلات هزار و ۶۸۴ واحد تولیدی بررسی شد که ۸۱ مصوبه اجرایی شده، ۱۳.۵ درصد در حال اجرا و ۱۸ مصوبه به علل مختلف (از جمله مشکلات مدیریت واحدها و شرکا) پیگیری نشده است.

وی گفت:صادرات استان در یک سال اخیر به ۴۶۸ میلیون دلار رسیده که از نظر ارزشی ۲۵ درصد و از نظر وزنی ۳۲ درصد رشد داشته است.

حسن زاده افزود: ضرورت تکمیل زنجیره تولید در صنعت آرد استان مورد تاکید ماست و برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها، باید زنجیره کامل تولید آرد در گلستان شکل بگیرد تا وابستگی به خرید مواد خام توسط سایر استان‌ها کاهش یابد.