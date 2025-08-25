ماه ربیع الاول در کردستان با برگزاری آئین‌های جشن و مولودی‌خوانی به منظور بزرگداشت میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مردم کردستان در ماه میلاد پیامبر نور و رحمت با احسان، بخشش، و شرکت در محافل مولودی‌خوانی، عشق و ارادت خود را به پیامبر (ص) نشان می‌دهند.

صدای دف و نوا‌های عارفانه در این ماه در گوشه گوشه‌ی کردستان به گوش می‌رسد.

استان کردستان همواره میعادگاه عاشقان نبوت، تجلی‌گاه عشق به پیامبر گرامی اسلام و اهل‌بیت است این ماه چنان نزد مردم استان کردستان اهمیت دارد که مسلمانان شیعه و سنی در کنار هم با وحدت و همدلی مشغول برپایی جشن‌های ماه مولود، همچون دف‌نوازی، مولودی‌خوانی، پخش غذای نذری و دعای خیر می‌شوند.