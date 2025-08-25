حوادث رانندگی در محور‌های استان چهارمحال و بختیاری ۳۶ مصدوم و فوتی بر جای گذاشت.

حوادث رانندگی با ۳۶ مصدوم و فوتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانیاستان گفت: بیش از ۳۴ مصدوم و دو فوتی ناشی از تصادفات در استان در سامانه مدیریت حوادث مرکز اورژانس ثبت شده است.

نرگس عسگری افزود: این تصادفات در محور‌های سامان - چالشتر، فرخ شهر - شهرکرد، شهرکرد - سامان چغاخور - بروجن، کوهرنگ - فارسان و... رخ داده است.

به گفته وی: در حادثه محور فرخشهر _شهرکرد، بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید و برخورد با یک خودروی دیگر هفت نفر مصدوم و ۲ نفر جان خود را از دست دادند.